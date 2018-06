ENQUETE: 73% dos nossos internautas não gostaram da programação do Arraial da Juventude 2018

Nesta quinta-feira (28) acontece mais um Arraial da Juventude em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Os shows acontecerão no pátio de eventos Waldemar de Oliveira, as margens da BR-232.

O evento começa às 19h00 com o DJ Ryncon, logo em seguida às 20h00 Caninana se apresenta, às 22h00 o show fica por conta da banda Limão Com Mel, às 00h00 quem sobe ao palco pela primeira vez na Capital do Xaxado é o cantor sertanejo, Michel Teló, que é um dos jurados do reality show musical, The Voice Brasil, na Rede Globo. Encerrando o Arraial da Juventude 2018 às 02h00 tem a apresentação da cantora Manu.

Durante a semana o Jornal Desafio Online fez uma enquete perguntando: Você gostou da programação do Arraial da Juventude 2018?

122 pessoas votaram e deram a sua opinião. Portanto, vamos ao resultado: para 73% das pessoas, ou seja, 89 votos, não aprovaram a programação do Arraial da Juventude 2018, já para 27% das pessoas que votaram na enquete, ou seja, 33 votos, gostaram das atrações do Arraial da Juventude.