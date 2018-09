Enquete: 76% dos nossos internautas votariam em Bolsonaro para presidente se a eleição fosse hoje

No dia 07 de outubro o Brasil estará reunido para a maior festa da democracia. No dia 7 de outubro, será realizado o primeiro turno das Eleições Gerais de 2018, quando mais de 147 milhões de eleitores aptos a votar poderão exercer sua cidadania, escolhendo os candidatos de sua preferência para os cargos de presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual/distrital. O pleito ocorrerá das 8h às 17h (horário local) em todas as 27 unidades da Federação e no exterior.

Com base na escolha do futuro Presidente da República, o Jornal Desafio Online fez uma enquete entre os candidatos, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República?

Quase 12 mil pessoas votaram e deram a sua opinião. Portanto, vamos ao resultado: para 76% dos internautas, ou seja, 8.700, votariam em Bolsonaro (PSL) para presidente se a eleição fosse hoje. Já para 24% dos internautas, ou seja, 2.700, votariam em Haddad (PT) para presidente se a eleição fosse hoje.