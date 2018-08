ENQUETE: 81% dos nossos internautas não gostaram da programação da 228ª Festa de Setembro

Na última segunda-feira (13), a prefeitura de Serra Talhada divulgou a programação oficial da 228ª Feste de Setembro, com as seguintes atrações: Solteirões do Forró, Jefferson Moraes, Jonas Esticado, Gustavo Mioto, Luan Estilizado, Mano Walter e Saia Rodada, além dos artistas locais Dudu Gonçalves,Forrozão 1000, Ítala e Brenda, Kennedy Brazzil e Fábio Diniz, com participações especiais de Nailton Gomes, Wesley Magalhães, Colorado, Felipe Filho, Fabíola Leite, Jéssica Nonato,Leya e Mateus Carvalho.

Durante a semana o Jornal Desafio Online fez uma enquete perguntando: Você gostou da programação da 228ª Festa de Setembro de Serra Talhada?

350 pessoas votaram e deram a sua opinião. Portanto, vamos ao resultado: para 81% dos internautas, ou seja, 282 votos, não aprovaram a programação da Festa de Setembro, já para 19% dos internautas que votaram na enquete, ou seja, 68, gostaram das atrações da festa.

Confira a programação do Pátio de Eventos:

Terça – 04/09

Dudu Gonçalves+ Part. Nailton Gomes e Wesley Magalhães

Solteirões do Forró e Zé Cantor

Jefferson Moraes

Quarta – 05/09

Forrozão 1000 + Part. Colorado e Felipe Filho

Jonas Esticado

Gustavo Mioto

Quinta – 06/09

Ítala e Brenda + Part. Fabíola Leite

Kennedy Brazzil + Part. Jéssica Nonato

ORBASS

Luan Estilizado

Sexta – 07/09

Fábio Diniz + Part. Leya e Mateus Carvalho

Mano Walter

Saia Rodada