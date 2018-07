Enquete: Com o voo teste que acontece amanhã (12), você considera que o Aeroporto de Serra Talhada já é uma realidade? (Só vale votar na página do JD Online)

Nesta quinta-feira (12), acontece o primeiro voo teste da companhia aérea Azul entre Recife e Serra Talhada. O voo deixará o Aeroporto Internacional Gilberto Freire às 12h25, com chegada prevista para as 13h20 na Capital do Xaxado, que vive a semana da sua feira de serviços e negócios, a ExpoSerra.

O Aeroporto de Serra Talhada é o tema da enquete lançada pelo Jornal Desafio Online desta semana. Com o voo teste que acontece amanhã (12), você considera que o Aeroporto de Serra Talhada já é uma realidade ? Para votar, o internauta tem as opções: “SIM” ou “NÃO”.

