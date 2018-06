Enquete: Você acredita que a Seleção Brasileira pode conquistar o hexa no Mundial da Rússia? (Só vale votar no site e na página do JD Online)

No próximo domingo (17) a Seleção Brasileira, entra em campo pela Copa do Mundo da Rússia, a partir das 15h00 (horário de Brasília) para enfrentar a Suíça, pela primeira rodada do Grupo “E”. A expectativa é que a “Seleção Canarinho” possa conquistar o tão sonhado Hexa.

Esse é o tema da enquete lançada pelo Jornal Desafio Online desta semana. Você acredita que a Seleção Brasileira pode conquistar o hexa no Mundial da Rússia? Para votar, o internauta tem as opções: “SIM” ou “NÃO”.

