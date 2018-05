Enquete: Você aprova a greve dos caminhoneiros?

A greve dos caminhoneiros já entra no 9º dia nesta terça-feira (29). Desde a última segunda (21), a categoria parou as atividades em protesto contra a alta abusiva no preço do diesel e pretende ficar até que haja redução no preço dos combustíveis.

Esse é o tema da enquete lançada pelo Jornal Desafio Online. Você aprova a greve dos caminhoneiros? Para votar, o internauta tem as opções: “SIM” ou “NÃO”.

Vote na nossa enquete, que está do lado direito do nosso site: jornaldesafio.com.br