Enquete: Você gostou da programação da 228ª Festa de Setembro de Serra Talhada? (Só vale votar no site e na página do JD Online)

Foi divulgada na manhã desta segunda-feira (13), a programação oficial da 228ª Festa de Setembro de Serra Talhada. A programação contará com Solteirões do Forró, Jefferson Moraes, Jonas Esticado, Gustavo Mioto, Luan Estilizado, Mano Walter e Saia Rodada, além dos artistas locais Dudu Gonçalves,Forrozão 1000, Ítala e Brenda, Kennedy Brazzil e Fábio Diniz, com participações especiais de Nailton Gomes, Wesley Magalhães, Colorado, Felipe Filho, Fabíola Leite, Jéssica Nonato,Leya e Mateus Carvalho.

A programação da Festa de Setembro 2018, é o nosso tema da enquete lançada pelo Jornal Desafio Online desta semana. Você gostou da programação da 228ª Festa de Setembro de Serra Talhada? Para votar, o internauta tem as opções: “SIM” ou “NÃO”.

