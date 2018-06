Enquete: Você gostou da programação do Arraial da Juventude 2018? (Só vale votar no site e na página do JD Online)

Na próxima quinta-feira (28), mais um Arraial da Juventude será realizado no pátio de Eventos Waldemar Oliveira, às margens da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A grade de shows já foi divulgada pelo Deputado Federal, Sebastião Oliveira, na última segunda-feira (11). Havia muito expectativa que as principais atrações que iriam se apresentar no Arraial seriam a dupla Bruno & Marrone e a cantora Joelma (ex-Calypso), mas a principal atração do Arraial da Juventude escolhida por Sebastião Oliveira, idealizador do evento, foi o cantor sertanejo, Michel Teló, que é um dos jurados do reality show musical, The Voice Brasil, na Rede Globo. As demais atrações que irão se apresentar no evento serão: a banda Limão com Mel, o forró de Caninana e a cantora Manu.

Esse é o tema da enquete lançada pelo Jornal Desafio Online desta semana. Você gostou da programação do Arraial da Juventude 2018? Para votar, o internauta tem as opções: “SIM” ou “NÃO”.

Participe da enquete na página do JD Online, link para votar: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2044421115630603&id=530149320391131