Entenda como funciona o novo golpe que vem fazendo vítimas em SC

Polícia Militar de Santa Catarina emitiu um alerta nesta quinta-feira (11) sobre estelionatários que estariam se passando por representantes do Ministério da Saúde

Para prospectar os alvos, os criminosos aproveitam a atual crise causada pela pandemia e sugerem que os alvos se cadastrem para serem vacinados contra a Covid-19.

“O objetivo, porém, é subtrair dados pessoais e códigos de verificação do aplicativo de mensagens visando clonar seu número do aplicativo de mensagens e ter acesso aos dados do seu celular“, informa a publicação do 4ºBPMSC (Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina), sediado em Florianópolis.

Casos aumentando

De acordo com o comandante do 4º BPMSC, tenente-coronel Dhiogo Cidral de Lima, já foram várias notificações ocorridas neste ano. “Orientamos as pessoas com os cuidados na divulgação de informações pessoais, principalmente de contatos desconhecidos ou com a cobrança e pedido de valores”, antecipa.

O comandante informa que há uma série de golpes que derivam da ação inicial dos criminosos. “Ele pode coletar os dados da vítima para ter o acesso ao número do celular e fazer uma clonagem do telefone, facilitando, assim, a extorsão”.

A principal dica para evitar esse tipo de golpe é nunca passar qualquer informação ou códigos recebidos por SMS a quem quer que seja. O próprio Ministério da Saúde informa que não pede dados pessoais nem doações ou transferências em dinheiro. Qualquer ligação da pasta será feita pelo número 136 ou 00136.

Caí! E agora?

Caso o alvo do golpe acabe caindo na lábia do criminoso, há algumas providências que precisam ser tomadas.

“O estelionatário passa a ter acesso a todas as conversas e grupos, e começa a pedir pagamentos ou depósitos. O mais importante é avisar, nas redes sociais, que passou por essa situação. Isso impede que amigos e familiares façam qualquer transferência”, destaca Wisley Salomão, coordenador de Repressão a Crimes contra o Corf (Consumidor, Ordem Tributária e Fraudes), da Polícia Civil do Distrito Federal.

Já a PM orienta registrar o caso. “Geralmente as pessoas nos comunicam e orientamos a fazerem um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil se forem de fato vítimas de estelionato”, informou o comandante Dhiogo Cidral de Lima.

