Entenda o aumento das tarifas de energia e veja dicas para economizar; tarifa de energia na PB teve reajuste médio de 7,08%

O cenário recente de aumento contínuo nas tarifas de energia elétrica e bandeiramento tarifário tem exigido dos consumidores residenciais esforços no intuito de economizar energia elétrica e consequentemente evitar o aumento na conta de luz. Na Paraíba, no próximo sábado (27), já entra em vigor, o resultado da revisão tarifária periódica da Energisa Paraíba, aprovada na última terça-feira (24) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). De acordo com o resultado do ciclo de revisão, as contas de energia ficarão, em média, 7,08% mais caras em todo Estado. Para falar sobre esse tema o professor Doutor Daniel Rizzo Carvalho, Físico, mestre e doutor em Energia, dá dicas para se economizar energia.

Segundo Daniel Rizzo, o cenário macroeconômico dos últimos anos mostra significativa queda na renda das famílias e, na contramão, aumentos sucessivos no preço da energia elétrica cobrada ao consumidor. Nesse contexto, a racionalização do uso da energia nas residências surge como a melhor opção para amenizar o impacto desses gastos no orçamento familiar.

Confira dicas para economizar: