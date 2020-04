Enterros de vítimas da Covid-19 só podem reunir, no máximo, dez pessoas, diz governo de PE

A Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco divulgou uma série de orientações para enterros de vítimas da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. De acordo com o governo, as cerimônias só podem reunir, no máximo, dez pessoas. O boletim divulgado, nessa terça (31), apontou que o estado tinha 87 casos confirmados, seis mortes e 14 curas clínicas.

A diretora de Ações Estratégicas de Vigilância à Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, Patrícia Ismael, afirmou que, mesmo nesses momentos de dor, é importante manter o afastamento. Segundo ela, só devem participar do enterro as pessoas mais íntimas da vítima.

“Devem participar umas dez pessoas, no máximo. E que essas pessoas mantenham a distância de dois metros. A gente pode pensar de fazer algumas ações, como orações, leituras religiosas, que podem dar o conforto para a família sem trazer essa aproximação”.

Patrícia ainda explicou que, para casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, não é permitido fazer velório:

“Não tem velório. Tem enterro. O que isso significa? Nesse caso, a pessoa que faleceu com suspeita ou o caso confirmado, essa pessoa vai sair do hospital envolvida em um lençol e com dois sacos selados, que são impermeáveis para evitar vazamento de algum fluído”.

“No saco externo já vai constar que é um risco biológico, o nome da pessoa, a data e a unidade. Esse caixão sai fechado do hospital. Não é mais aberto. Ninguém pode abrir durante o trajeto para o enterro”, completou. (G1)