Equipe Teatral de Serra Talhada apresenta espetáculo “Voar é Com os Pássaros” em Salgueiro

O 2º Festival de Cinema e Teatro do Sertão, que acontece em Salgueiro na próxima semana, traz em sua abertura o espetáculo “Voar é Com os Pássaros”, produzido e encenado pela Equipe Teatral de Serra Talhada (ETEAST). A peça vai ser apresentada na terça-feira (13), às 19h, na Casa da Cultura, com entrada gratuita.

Enredo conta a história de dois homens completamente antagônicos. Um jovem, com esposa e filhos, no auge da carreira. O outro decadente, sem família, que viu tudo dar errado em sua vida. Ambos se encontram no topo de um prédio e começam um jogo psicológico extremamente dramático.

Voar é Com os Pássaros estreou em dezembro de 2018, em Barbalha (CE), no Festival Louco em Cena. Desde então, tem feito um grande número de apresentações. Destaque para a participação no 25º Janeiro de Grandes Espetáculos, um festival muito conhecido no meio artístico.

Todos que assistem fazem comentários positivos sobre a peça e saem do teatro com uma nova percepção da vida. Sem dúvidas, uma grande oportunidade para contemplar a arte cênica do Sertão pernambucano.