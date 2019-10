Equipes sobrevoam Litoral Sul de Pernambuco em busca de manchas de óleo

Para combater a expansão das manchas de óleo para o litoral pernambucano foi criada uma força-tarefa que conta com a participação de órgãos do Governo de Pernambuco e da Marinha do Brasil. Nesta quinta-feira (17), foi detectada mancha nos municípios de Japaratinga e de Maragogi, no litoral Norte de Alagoas, próximo à divisa com Pernambuco.

Formado por representantes das secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Defesa Social, Turismo e Lazer, Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Defesa Civil, Porto de Suape, Ibama, o grupo especial realizou sua primeira ação na manhã desta quinta-feira (17).

Com um helicóptero da Secretaria de Defesa Social, equipes sobrevoaram o litoral sul do estado. A ação aconteceu logo após o aparecimento de manchas na praia de Japaratinga, localizada nas proximidades da divisa com o território pernambucano. Além do helicóptero, foram utilizadas embarcações da Marinha.

Por volta das 8h, as equipes partiram da sede do Agrupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social (SDS), no Recife, para a divisa de Pernambuco com Alagoas.

O sobrevoo deve buscar manchas de óleo em descolamento em direção ao mar pernambucano.

Além das ações de sobrevoo, a Petrobras e a Transpetro disponibilizaram barreiras de contenção, absorção e mantas absorventes. Os equipamentos devem facilitar o controle e a remoção do óleo.

Da Folha de PE