Escola municipal de Serra Talhada inova e realiza aulas online, durante a quarentena causada pelo coronavírus

O coronavírus fez com que as aulas fossem paralisadas por tempo indeterminado em todo Brasil, mas para não prejudicar o bom andamento das aulas e do desempenho dos alunos de forma totalmente voluntária, os professores da Escola Municipal Fausto Pereira, do distrito de Luanda, mais conhecido como Água Branca, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, tem ministrado aulas online e passado atividades para que os alunos fiquem com a mente ativa e antenados com as matérias advindas do ano letivo.

Minimizando assim um pouco a perca bimestral e ocupando a mente dos garotos com temas além do Covid-19. Mostrando assim, que uma equipe unida, faz uma educação melhor.

A equipe do Jornal Desafio, através do seu diretor-presidente, Iranildo Marques, parabeniza todos os educadores pela iniciativa de levar o aprendizado, mesmo em meio à uma crise que assola nosso país.