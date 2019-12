Escolas de Serra Talhada participam de projeto de incentivo à leitura

A Secretaria de Educação de Serra Talhada, através do Programa Alfabetizar com Sucesso (PAS), realizou a 2ª edição do Projeto Litera Serra, “Programa Incentivo do Saber: Ler para Produzir, Produzir para Descobrir, e Descobrir para Experimentar”, que tem como objetivo incentivar a leitura e a produção textual dos estudantes do Ensino Fundamental I, da Rede Municipal de Ensino.

A culminância do projeto aconteceu na última sexta-feira (06), no Ginásio Egídio Torres de Carvalho. Na ocasião seis escolas participantes apresentaram as temáticas literárias e gêneros textuais trabalhados em sala de aula com os alunos, e em seguida houve visitação aos stands montados no local. As escolas trabalharam gêneros textuais como poema, receita culinária, contos, fábulas, carta, quadrinhas e literatura de cordel.

Entre os colégios participantes da ação estão o Colégio Cônego Torres, Escola Antônio Medeiros, Escola Fausto Pereira, Escola João Pereira dos Santos, Escola O Pequeno Mandacaru, Escola Carmélia Ignácio de Mello, Escola José Rufino Alves, Escola Maria José de Sá Ferraz, Escola Zuleide Feitosa de Carvalho, Escola Nossa Senhora da Penha e Escola Tancredo de Almeida Neves.

A secretária de Educação, Marta Cristina, parabenizou as escolas pelo desempenho na vivência do projeto. “Nossas escolas estão de parabéns pela maneira como vivenciaram a segunda edição do Litera Serra, trabalhando durante o ano diversos gêneros textuais e incentivando a prática da leitura junto aos alunos do ensino fundamental, dentro do Programa Alfabetizar com Sucesso. As escolas se empenharam mais uma vez e trouxeram belíssimas apresentações e estandes para o Ginásio Egídio Torres, momento de culminância do projeto. Aos nossos professores muita gratidão pela dedicação; e aos nossos pequenos, estamos orgulhosos”, disse.