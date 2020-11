Escolas particulares retomam aulas presenciais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em Pernambuco

As escolas particulares foram autorizadas pelo governo de Pernambuco a retomar as aulas para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19.

No final de outubro, foi liberada a retomada de atividades presenciais para crianças e adolescentes obedecendo a um cronograma, que vai até 24 de novembro, quando volta o ensino infantil. O retorno ocorre, inicialmente, apenas para colégios da rede privada. O governo ainda estuda como fará a liberação para as escolas públicas.

Em uma escola na Madalena, na Zona Oeste do Recife, os alunos foram recebidos com álcool em gel e receberam orientações para manter o distanciamento social. “A gente vai ter que se adaptar. como a gente se adaptou ao online, a gente vai ter que se adaptar às aulas presenciais assim”, disse Lara, aluna do 8º ano.

Na instituição de ensino, foi preciso afastar cadeiras na sala de aula e demarcar espaços em pátios e áreas para o lanche dos estudantes, permitindo apenas um estudante por mesa na hora de comer. Como parte da adaptação, os alunos também recebem orientações para o cumprimento das normas de segurança.

“Sempre nesse início, a gente já traz para os alunos essa conversa, para manter os protocolos para a segurança deles, das famílias e a nossa também”, afirmou a diretora Patrícia Andrade.

Elaborado em julho pelo governo do estado, o protocolo para o retorno das atividades presenciais nas escolas durante a pandemia da Covid-19 inclui o uso de máscaras durante a permanência nas instituições de ensino, a disponibilização de álcool em gel para professores, estudantes e funcionários e o reforço da limpeza das dependências da escola.

Desde a terça (3), Pernambuco chegou à 11ª e última etapa do Plano de Convivência com a Covid-19, estabelecido pelo governo em junho. Com o avanço, o governo passou a permitir, a partir de avaliações semanais, o funcionamento de 100% da capacidade no serviço público, no comércio, salões de beleza, bares e restaurantes e serviços médicos, odontológicos e veterinários, além das escolas.

Segundo o cronograma, em 17 de novembro, podem, voltar à escola os alunos do 1º ao 5º ano de escolas particulares. Por fim, a partir de 24 de novembro, podem voltar os alunos da educação infantil da rede privada. (G1)