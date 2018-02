Escolas públicas estaduais de Pernambuco abrem 3,4 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas. Há vagas para Salgueiro

Alunos de escolas públicas de Pernambuco podem se inscrever, a partir desta segunda-feira (19), em cursos gratuitos de inglês, espanhol, francês e alemão em 31 unidades de ensino do estado. Há, ao todo, 3.415 vagas e as inscrições devem ser feitas nas escolas em que os cursos são oferecidos.

Além do Recife, há escolas em cidades como Araripina, Salgueiro, Floresta e Petrolina, no Sertão; Caruaru, no Agreste; Paudalho, Carpina e Surubim, na Zona da Mata, e no arquipélago de Fernando de Noronha. No Grande Recife, instituições públicas de ensino em Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Olinda também oferecem os cursos.