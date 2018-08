Escolas Técnicas abrem inscrição para processo seletivo. Há vagas para Serra Talhada

O processo de seleção para ingresso nas 28 escolas técnicas de Pernambuco podem ser feitos até o dia 21 deste mês. As inscrições para preencher as 4.185 vagas foram abertas pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) de Pernambuco. O candidato pode preencher documentação pelo site. Mas é preciso, comprovar a conclusão do ensino médio. As provas acontecerão nos dias 23 e 24 de agosto, dependendo da escolha do candidato na hora da inscrição.

Os candidatos aprovados terão que fazer matrícula entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro na secretaria da escola escolhida no momento da inscrição. A documentação exigida será o histórico escolar original (Ficha 18), carteira de identidade, certidão de nascimento, CPF, duas fotos 3×4, comprovante de residência com CEP e ficha de matrícula fornecida pela secretaria da escola técnica preenchida.

Entre os cursos oferecidos estão administração, agroecologia, agropecuária, análises clínicas, comércio, comércio exterior, comunicação visual, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletrotécnica, enfermagem, eventos, logística, meio ambiente, química, redes de computadores e segurança do trabalho. Os cursos duram três anos, em horário integral, das 7h30 às 17h.

As Escolas Técnicas Estaduais onde são ofertados os cursos são as de Araripina, Bezerros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carnaíba, Carpina, Escada, Gravatá, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Lajedo; Limoeiro, Palmares, Paulista (Janga), Recife (Etepam, na Encruzilhada, Eteasd, em Santo Amaro, ETE Caxangá, ETE Cícero Dias e ETE Macaxeira), São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Sertânia, São Bento do Una, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Timbaúba. Outras informações podem ser obtidas por meio dos contatos: (81) 3183.9825 ou 3183.9832.