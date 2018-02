Escolas técnicas estaduais abrem 4,4 mil vagas em 21 cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições gratuitas para 4.410 vagas em 21 cursos técnicos nas Escolas Técnicas Estaduais de Pernambuco. A seleção é válida para 35 unidades de ensino no estado, para cursos como enfermagem, segurança do trabalho, administração, logística, redes de computadores, mecatrônica e eventos. É possível se inscrever até o dia 2 de março exclusivamente através da internet .

O processo seletivo é composto de uma única etapa: uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, que está prevista para ser realizada entre os dias 5 e 7 de março, a depender do agendamento no ato da inscrição. O resultado ser divulgado no dia 14 de março e as aulas têm início no dia 19 do mesmo mês.