Escolas técnicas estaduais de Pernambuco têm inscrições abertas para 6 mil vagas

Estão abertas, até o dia 12 de novembro, as inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), na modalidade médio-integrado. A seleção é aberta para estudantes que concluíram o ensino fundamental em 2017 e têm, no máximo, 16 anos. As inscrições podem ser feitas através da internet.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, as provas serão aplicadas entre os dias 16 e 28 de novembro, de acordo com o agendamento feito pelo estudante no momento da inscrição. O resultado da primeira classificação tem divulgação prevista para o dia 7 de dezembro. Já o início das aulas está previsto para o dia 5 de fevereiro de 2018.

Há, ao todo, seis mil vagas distribuídas entre os polos do Grande Recife, da Zona da Mata, do Sertão e do Agreste de Pernambuco. Entre os cursos oferecidos estão administração, edificações, rede de computadores, mecânica, informática para internet e logística.

Há, ainda, o curso de eventos na ETE Luiz Alves Lacerda, no Cabo de Santo Agostinho, e os cursos de desenvolvimento de sistemas e guia de turismo, na ETE Jurandir Bezerra Lins, em Igarassu. (G1)