Escolinha de Serra Talhada se classifica para a semifinal da Copa TV Asa Branca de Futsal sub-10

(Foto: Reprodução/Facebook)

A Escolinha de Serra Talhada e o Sagrado Coração fizeram um jogo equilibrado na manhã desse domingo (19), na quadra do Colégio Alternativo de Caruaru . O time sertanejo saiu na frente no primeiro tempo com dois gols de Matheus. Mas no segundo tempo o time de Caruaru cresceu e empatou com gols de Pedro Henrique e Jeová. Serra teve forças e equilibrou a partida. Diego Santos e Wanderson ampliaram para 4 a 2. João Vitor ainda fez o terceiro dos caruaruenses.

Com a vitória a Escolinha Serra classificou para a semifinal, já o Sagrado Coração foi eliminado da competição.