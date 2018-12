Escritor apresenta livro “O Pistoleiro de Serra Talhada” na UFRPE/UAST

Inspirado na vida real de Vilmar Gaia, o livro “O Pistoleiro de Serra Talhada: a saga do fazedor de milagres” vai ser apresentado ao público serra-talhadense nessa sexta-feira, 14, no auditório da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/UAST).

A obra literária foi escrita por Iago Josef, 25 anos, e produzida pela Chiado Books. O livro foi lançado no Salão de Eventos do SESC Santa Rita, no Cais de Santa Rita, em Recife, no dia 17 de novembro. Iago visita Serra Talhada pela primeira vez para fazer o lançamento na cidade que o inspirou.

Trata-se de uma narrativa figurativa de Vilmar Gaia, que regressa de São Paulo para Serra Talhada e encontra um lugar cheio de mistérios e segredos. Aos poucos, algumas descobertas o levarão ao verdadeiro assassino do seu pai.

Somado a isso, o cangaceiro se apaixona pela esposa do seu maior inimigo, Zé Sucriano, o “Barão do Pajeú”, e se torna para o povo o “fazedor de milagres”, ganhando a confiança de toda a cidade.

O pistoleiro acaba se tornando uma construção figurativa para abordar o cangaço, as superstições, conformismo, dominação, pânico, resistência, vingança, idolatria e hipocrisia religiosa, amor verdadeiro, cegueira social e maldade humana.

