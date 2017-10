Escritor pernambucano Marcus Accioly morre aos 74 anos no Grande Recife

Faleceu, na tarde desse sábado (21), aos 74 anos, o poeta pernambucano Marcus Accioly, natural de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco. A morte do escritor ocorreu em Itamaracá, no Grande Recife, e foi confirmada pela Academia Pernambucana de Letras (APL).

A causa do falecimento, no entanto, não foi divulgada. De acordo com a APL, o velório do autor, que ocupava a cadeira 19 da instituição, está previsto para ocorrer no domingo (22), na Prefeitura de Aliança.