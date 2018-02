Estação da Transposição do Rio São Francisco volta a funcionar em Cabrobó

A 2ª estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de Transposição do Rio São Francisco voltou a funcionar nessa quinta-feira (8) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Uma estrutura das placas de concreto do local havia sofrido um rompimento na última semana.

De acordo com o Ministério da Integração Nacional, as equipes técnicas trabalharam em regime de 24 horas por dia para concluir os reparos.

Com a situação normalizada, as águas do Rio São Francisco vão continuar o percurso pelos canais até o reservatório ‘Serra do Livramento’. Quando essa estrutura estiver cheia, a água será disponibilizada para o ‘Açude Nilo Coelho’ que atende o município de Terra Nova. (G1)