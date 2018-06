Estação Meteorológica chega e já começa a ser montada no Aeroporto de Serra Talhada

Os equipamentos da estação Meteorológica de Superfície, que estavam sendo aguardados para instalação no Aeroporto Santa Magalhães, já estão em solo Serra-talhadense. Os equipamentos chegaram na manhã desta segunda feira (18).

De acordo com as informações repassadas pelo Gerente de Convênios da Secretaria de Transportes do Estado, Allan Pereira, o equipamento já começa a ser instalado nesta segunda (18).

“Estávamos esperando a chegada, agora vamos acelerar a instalação que começa hoje. A nossa expectativa é de

que entre 28 de Junho e 01 de Julho a instalação já esteja concluída”.

A estação meteorológica é uma reivindicação da empresa azul linhas aéreas para voar em Serra Talhada, e foi

doada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), de acordo com informações do Deputado Federal, Sebastião

Oliveira (PR).

