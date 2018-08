Estádio Pereirão é liberado pelo Ministério Público de Pernambuco

Até que enfim uma notícia boa para os desportistas serra-talhadenses, o Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’, foi liberado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na última quinta-feira (02), mas com algumas recomendações pontuais, uma delas é que em dia de jogo no Pereirão apenas as arquibancadas estarão disponíveis para o torcedor.

O presidente do Serrano Futebol Clube, André Maio, comemorou a decisão do MPPE em entrevista a Equipe Bola na Rede da rádio Vilabela. Confira abaixo na íntegra a entrevista de André Maio no programa Vilabela Esportes, na rádio Vilabela FM.

O Jumento de Aço está se preparando para disputar o Campeonato Pernambucano da Série A2 e vinha treinando em um campo society ao lado estádio e em outros campos de futebol na região, o que estava atrapalhando a preparação da equipe.

O Estádio Pereirão foi interditado pelo MPPE no dia 10 de maio deste ano, e alguns reparos foram feitos e outros estão sendo finalizados pela Secretaria de Obras do município e pela Secretaria de Esportes e Lazer.

