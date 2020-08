Estado abre mais 10 leitos de UTI no Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada

Novos leitos destinados aos pacientes com a Covid-19 começaram a funcionar, nessa quarta-feira (12), no Hospital Eduardo Campos (HEC) e no hospital de campanha montado na área externa da unidade, em Serra Talhada. Seguindo a programação gradual de abertura de novas vagas, o HEC colocou em funcionamento mais 10 leitos de UTI, totalizando 20 leitos de terapia intensiva para pacientes graves da doença. Já na estrutura externa, foram inaugurados outros 20 leitos de enfermaria, chegando a 40 vagas no serviço, sendo duas de estabilização com suporte de ventilador pulmonar.

Até o momento, já foram 56 internamentos na unidade. Ao todo, 17 pacientes já receberam alta e, entre os mais graves, três já deixaram a UTI. O Hospital Eduardo Campos conta com uma das estruturas mais modernas do Sertão de Pernambuco, construída com investimentos da ordem de R$ 32 milhões.

Atualmente, o HEC opera na sua primeira etapa, inaugurada pelo governador Paulo Câmara e pelo secretário estadual de Saúde, André Longo, no fim de julho. Até o final do ano, será aberta a segunda fase de construção, com a inauguração de mais 14 leitos de internação, emergência geral com 39 leitos, ambulatório, além de outras estruturas administrativas e operacionais. No próximo ano, será entregue a terceira etapa das obras. Quando estiver em sua plena capacidade, o hospital contará com cerca de 200 leitos, sendo 140 de internação. Ao todo, o hospital terá 10 mil metros quadrados de área construída, ampliando ainda mais o atendimento ao trauma e outras patologias na região, e evitando que a população sertaneja precise se deslocar para outras cidades, ou para a capital. Já a estrutura montada na área externa, exclusiva para a Covid-19, chegará a 100 leitos de enfermaria. Para erguer a estrutura, foram investidos R$ 1,3 milhão. Com as novas vagas em Serra Talhada, a Terceira Macrorregional de Saúde passa a contar com 112 leitos para pacientes suspeitos ou confirmados para a Covid-19 espalhados entre serviços da região, sendo 48 de UTI. O estado atingiu, nesta quarta, a marca de 828 vagas para a Covid-19 no interior, sendo 295 de terapia intensiva. Ao todo, foram abertas 1.976 vagas dedicadas exclusivamente ao novo coronavírus, sendo 883 de UTI e 1.093 de enfermaria, espalhados por todas as regiões. Nesta quarta-feira (12.08), a taxa de ocupação dos leitos está em 52%, com 43% de ocupação das vagas de enfermaria e 62% nas de terapia intensiva.