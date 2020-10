Estado confirma para 21 de outubro volta às aulas presenciais para alunos do terceiro ano da rede pública

O governo de Pernambuco confirmou, nessa quinta (15), que o retorno das aulas presenciais para os alunos do terceiro ano do ensino médio ocorrerá na quarta (21). As atividades deveriam ter sido retomadas no dia 6 de outubro, mas foram suspensas devido a uma decisão judicial. A previsão é de que no dia 27 de outubro voltem também os alunos do segundo ano.

De acordo com a Secretaria de Educação e Esportes, o novo cronograma considera a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), José Ivo de Paula Guimarães, e as negociações com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe).

Voltarão, inicialmente, os estudantes do terceiro ano, já que eles estão no último ano da educação básica, em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares.

Depois do retorno dos alunos do segundo ano, no dia 27 de outubro, será a vez dos estudantes do primeiro ano, que têm volta prevista para o dia 3 de novembro. Nesse mesmo dia, estão autorizadas as aulas presenciais do Ensino Técnico Concomitante e Subsequente e da Educação de Jovens e Adultos.

O governo afirmou, ainda, que o retorno é opcional. No caso dos menores de idade, a decisão de ir às aulas presenciais cabe aos pais ou responsáveis.

Não deverão retornar os estudantes, professores e demais profissionais da educação com fatores de risco, como por exemplo os maiores de 60 anos. (G1)