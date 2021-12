Estado convoca mais 133 concursados para a rede de saúde

Profissionais atuarão em diversos hospitais do estado, a exemplo do Hospam (Serra Talhada), Hospital Regional do Agreste (Caruaru) e Hospital Regional Inácio de Sá (Salgueiro).

O Governo de Pernambuco fará um novo reforço na rede estadual de saúde com a nomeação de mais 133 profissionais aprovados em concurso público.

Do total de convocados, 77 são médicos, 23 são de outras áreas da saúde, 32 são de nível médio e 1 é fiscal de vigilância sanitária. Com esta nomeação, já são 11.825 concursados nomeados para a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) desde 2015, além de 12.899 convocados em seleções públicas, totalizando 24.724. A nomeação, autorizada pelo governador Paulo Câmara, foi publicada no Diário Oficial (DOE) desta terça-feira (28/12).

Os novos nomeados atuarão nos seguintes serviços: hospitais Jaboatão Prazeres (HJP), Correia Picanço (HCP), Geral de Areias (HGA), Otávio de Freitas (HOF), Ulysses Pernambucano (HUP), Restauração (HR), Barão de Lucena (HBL), Agamenon Magalhães (HAM), Getúlio Vargas (HGV); Hospital Regional do Agreste (HRA) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Caruaru; Hospital Regional Inácio de Sá (HRIS), em Salgueiro), Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada); Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE); nas sedes das Gerências Regionais de Saúde (Geres); e no nível central da SES, no Bongi, Zona Oeste do Recife.

Os profissionais terão prazo de 15 dias para tomar posse, e, cinco dias depois de empossados, deverão se apresentar no local de exercício funcional comunicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram convocados médicos clínico geral, psiquiatra, cirurgião geral, neurocirurgião, anatomopatologista, cardiologista, pneumologista, urologista, traumato-ortopedista, tocoginecologista e pediatra.

Analistas em saúde: administrador, contador, sanitarista, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico e biomédico. Assistentes em saúde: técnico de administração, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico em farmácia, técnico de necropsia e técnico em radiologia. E fiscal de vigilância sanitária: farmacêutico. Do Nill Júnior