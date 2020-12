Estado de saúde de Genival Lacerda permanece ‘delicado’, diz filho

João Lacerda, filho do cantor e compositor Genival Lacerda, de 89 anos, disse ao R7 que o quadro de saúde de seu pai continua complicado. O artista – que teve um AVC em maio e sofre de Alzheimer – está internado na UTI do Hospital Unimed I, em Recife, desde terça-feira (1) por complicações da covid-19.

“A médica nos disse que o corpo dele não estava respondendo a medicação e agora temos que esperar 48 horas para ver se o corpo dele começa a responder e regular as taxas que estão todas desequilibradas”, contou João.

O filho, que seguiu a mesma carreira artística do pai, explicou ainda que não esperava que o quadro de saúde do pai fosse tão grave. “Ele passou o sábado todo bem. Comeu, brincou e de repente no domingo disse que não estava com fome. Na segunda, ele não quis nem tomar café e eu estranhei, porque ele é daqueles homens que gostam de tomar um café da manhã reforçado. Fomos para o hospital, e a equipe disse que o nível de saturação dele estava muito baixo e logo ele já deu entrada na UTI”, informou. “Os pulmões dele estão bem comprometidos.”

Em choque com tudo o que vem enfrentando com o pai, João pede para todos os fãs continuarem orando pela recuperação do pai, que ainda não tem previsão de alta.

Do Correio do Povo