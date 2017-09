Estado de saúde de jornalista baleado em Caruaru é crítico, diz médico

A equipe médica que cuida do jornalista Alexandre Farias, baleado durante um tiroteio em Caruaru na noite deste sábado (16), confirmou que o estado de saúde do paciente é “crítico e grave”. De acordo com o neurocirurgião que atendeu o apresentador, o cérebro da vítima ficou bastante inchado e houve perda de massa encefálica.

“É um estado crítico, grave, um trauma extenso, intracraniano, uma lesão cerebral bem importante”, descreveu o neurocirurgião Ronaldo Neves, durante coletiva de imprensa no hospital da Unimed, para onde o jornalista da TV Asa Branca foi levado e passou por cirurgia na madrugada deste domingo (17).

O médico confirmou que Alexandre foi operado “em tempo hábil” e que “ainda há viabilidade neurológica”.

Segundo Ronaldo Neves, Alexandre deve permanecer em coma induzido por, no mínimo, 72h. “A gente induz ao coma para diminuir o metabolismo cerebral e, automaticamente, ajudar a diminuir o dano, a lesão”, explicou.

O trauma

Ainda durante a coletiva de imprensa, o médico falou que um traumatismo craniano causado por arma de fogo costuma trazer sérios danos à vítima. “É um trauma de alta energia, de alto impacto, de alto dano cerebral. E é um dano difuso, todo o cérebro fica machucado”, analisou.

Antes de ser transferido para o hospital da Unimed, Alexandre foi levado inicialmente para o Hospital Regional do Agreste.

Do JC Online