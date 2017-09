Estado de saúde de Marcelo Rezende é grave: “Ele está péssimo”

Marcelo Rezende, que luta contra um câncer no pâncreas e outro no fígado, foi internado em estado grave, na última quarta-feira (13), por conta de uma pneumonia. Segundo os amigos do apresentador, ele vem sendo sedado por conta das dores, mas não estaria entubado e também não estaria recebendo visitas. Apenas Geraldo Luís, Luciana Lacerda, namorada de Rezende, e Fabíola Gadelha estariam junto com o apresentador. Segundo Felipeh Campos, durante o “A Tarde é Sua” desta quinta-feira (14), Marcelo Rezende teria recebido a visita de um pastor no quarto.

O sistema imunológico de Marcelo Rezende está muito fragilizado e o câncer que ele enfrenta é considerado bastante agressivo. Para o tratamento, ele optou por fazer o considerado natural ao invés da quimioterapia. Rezende passou a seguir uma dieta extremamente rígida e vinha tendo constantes oscilações da saúde, assim como a disposição dele.

Do Acontece