Estado libera parques de diversão e atividades esportivas e amplia horário de comércio em Serra Talhada e mias 57 cidades do Agreste e Sertão

Pernambuco liberou, nessa quarta-feira (14), a reabertura de parques de diversão com 50% do público e autorizou a ampliação do público em eventos para 300 pessoas, em 58 cidades. A mudança é válida para o Agreste e o Sertão e começa a vigorar na segunda-feira (19).

As gerências regionais autorizadas entram na 10ª etapa do Plano de Convivência com a Covid-19. As sedes são Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina e Serra Talhada. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa transmitida pela internet, pelo governo do estado.

Nesses locais, também ficam liberados eventos corporativos, culturais e sociais para até 300 pessoas ou 50% da capacidade do espaço, o que for menor. Cinemas e teatros poderão ampliar sua capacidade de lotação para 50%.

Outras duas gerências, que têm como sedes Ouricuri e Afogados da Ingazeira, no Sertão, permanecem na etapa 9.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwambach, a expectativa do estado é que, no dia 26 de outubro, o Grande Recife e cidades da Zona da Mata e Agreste estejam com 100% das atividades econômicas liberadas.

“Estamos recebendo solicitações para a realização de eventos com capacidade entre 300 e 1,5 mil pessoas, mas essa liberação só ocorrerá em dezembro. Antes, prevíamos que esses eventos ocorressem já no dia 3 de novembro, mas, devido a uma solicitação do Ministério Público Eleitoral, devido às campanhas, adiamos”, afirmou Schwambach.

O que é permitido em cada região:

Fase 10

Esta etapa foi alcançada por quase todas as regionais de saúde, com exceção das cidades-sede de Ouricuri e Afogados da Ingazeira, no Sertão. Estão liberadas as seguintes atividades e espaços:

Confira os municípios de cada Gerência Regional de Saúde desta fase:

Gerência 1: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória de Goitá, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão.

Gerência 2: Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério e Vicência.

Gerência 3: Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu.

Gerência 4: Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim , Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Uma, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama e Vertentes.

Gerência 5: Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, Paranatama, Saloá, São João e Terezinha.

Gerência 6: Arcoverde, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Jatobá, Manari, Pedra, Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, Tupanatinga e Venturosa.

Gerência 7: Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, Salgueiro, Serrita, Terra Nova e Verdejante.

Gerência 8: Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista.

Gerência 11: Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo.

Gerência 12: Goiana, Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Timbaúba.

Fase 9

Nesta fase, municípios podem ampliar os horários de funcionamento dos serviços de alimentação, como restaurantes, lanchonetes, cafés, bares e similares, que terão carga horária de funcionamento estendida em mais duas horas e passarão a operar das 6h até a meia-noite. A capacidade de lotação também será ampliada de 50% para 70%.

Essas cidades também poderão reabrir cinemas e teatros, já com a autorização de venda e consumo de alimentos, além de realizar eventos culturais e sociais para até 100 pessoas, ou preenchendo 30% da capacidade dos espaços (o que for menor).

Gerência 9: Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

Gerência 10: Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama. Do G1