Estampador é preso suspeito de estupro de vulnerável em Pernambuco

Um estampador de 26 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável nessa terça-feira (15) em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima – uma adolescente de 16 anos – informou que o homem teria acariciado os seios dela e causado hematomas após forçar um ato sexual.

Ainda segundo informações da PM, o crime aconteceu no Distrito de Pão de Açúcar. O suspeito foi autuado em flagrante e levado para a delegacia do município. Ele foi liberado e vai responder a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). (G1)