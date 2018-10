Estão abertas as inscrições para concurso de beleza mirim em Serra Talhada

Encontra-se abertas até o próximo dia 17/10 (quarta-feira) as inscrições para o concurso Miss e Mister Mirim SERRA TALHADA 2019. Para se inscrever a pessoa deverá entrar no site www.rdproducoeseeventos.com acessar a ficha de inscrição e preencher todos os dados.

Os concorrentes deverão ter de 8 a 13 anos, ser estudante da rede pública ou privada e ter o aval dos pais ou responsável. Em contato com o blog a RD Produções & Eventos realizadora do evento, frisa que “Após o encerramento das inscrições faremos uma seletiva com o júri técnico, a fim de escolher os finalistas para o certame a final do concurso acontecerá dia 26/10 no auditório do hotel São Cristóvão”, informou.