Estão bem, apesar da Covid

Mostrando que a Covid-19 não dá trégua, mais nomes conhecidos testaram positivo para a doença no Pajeú.

Esta semana, o Padre Josenildo Nunes de Oliveira, Pároco da Penha, Serra Talhada, e Diretor Adjunto da Rádio Pajeú, testou positivo para Covid-19.

Padre Josenildo acalmou fiéis e admiradores. Mantém-se isolado, mas sem sintomas graves da doença. Continua assintomático e teve apenas manifestações menos graves como perda de olfato e paladar.

Outra notícia que circulou foi do urologista Saulo Silveira, que atende em Afogados da Ingazeira e região. Ele também faz tratamento para evitar evolução do quadro.

O blog manteve contato com familiares que buscaram acalmar pacientes e amigos do profissional. Ele teve leve desconforto respiratório e está orientado e consciente. Silveira também é plantonista no HR Emília Câmara.

Do NillJúnior