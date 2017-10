Esteiras de bagagens chegam a Serra Talhada e obras do aeroporto avançam

Fotos: Assessoria de Comunicação/Setra

Mais uma etapa das obras do Aeroporto de Serra Talhada avançou nesta quinta-feira (19). De acordo com o gerente de Convênios da Secretaria de Transportes, Allan Pereira Sá, chegaram as esteiras de bagagens, os ares condicionados estão sendo instalados, além da rampa de acesso e cerca patrimonial.

“Além disso, está sendo montada a coberta do veículo dos bombeiros e as rampas de acesso. Tudo caminha conforme o planejamento do secretário Sebastião Oliveira, que conquistou, junto ao ministro Quintela (Transportes e Aviação Civil) uma Estação Meteorológica Automática”, revelou Pereira.

O Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada, vai operar quatro voos da Azul Linhas Aéreas durante a semana para o Recife e a previsão de funcionamento é no final de novembro.

Do Farol