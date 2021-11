Estelionatários presos e mulher agredida com barra de ferro no Bairro da Ponte

A Polícia Militar foi acionada por volta das 07h30 deste sábado (27) ao Bairro Padre Pedro Pereira (Bairro da Ponte), em Afogados da Ingazeira, onde uma mulher informou que havia sido agredida com uma barra de ferro pelo companheiro.

Segundo a vítima, o acusado ainda lhe agrediu com palavrões e a ameaçou caso fosse denunciado. O efetivo realizou diligencias, porém o acusado não foi localizado. A vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia.

Por volta das 12h, o efetivo foi acionado novamente ao bairro para atender uma ocorrência de falsidade ideológica e estelionato. No local, a testemunha representante de uma loja comercial informou que dois indivíduos teriam ido até a loja no dia anterior e efetuado uma compra de 06 óculos da marca Ray Ban, no entanto, desconfiava de que eles teriam usado documentação falsa.

O policiamento tomou conhecimento que os imputados residiam na cidade de Tabira-PE e que de fato tinham apresentado documentos falsos e endereço incorreto no ato da compra, bem como estariam se dirigindo novamente para a loja, motivo pelo qual foi montada uma blitz/ bloqueio nas mediações da entrada cidade para verificar a situação.

Durante o bloqueio, o efetivo deu voz de parada a um dos indivíduos que dirigia um veículo VW/ Nivus, o qual desobedeceu e saiu em alta velocidade, passando pelos bloqueios montados nas cidades de Carnaíba e Quixaba, sendo necessário o acompanhamento do policiamento, momento em que o mesmo realizou uma manobra agressiva e colidiu com a viatura, causando algumas avarias. O veículo conduzindo pelo segundo acusado se chocou contra uma árvore.

Os dois acusados confessaram o crime e informaram ter jogado fora a documentação falsificada. Dentro de um dos automóveis foram encontrados seis óculos Ray Ban. Diante dos fatos a ocorrência foi conduzida a DPC de plantão em Afogados da Ingazeira-PE.

Do Nill Júnior