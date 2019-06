‘Estou destruído por dentro’, diz pai de jovem torturada e morta por duas adolescentes em PE

Os pais da jovem de 14 anos que foi torturada e morta por duas adolescentes na Praia de Maria Farinha, em Paulista, no Grande Recife, na manhã da terça (25), foram ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Centro da capital, para retirar o corpo de Raíssa Sotero Rezende, nesta quarta (26). “Estou destruído por dentro”, diz o pai, que prefere não se identificar.

“Não desabei ainda. Ainda tô inteiro aqui, mas estou destruído por dentro. Estou tentando me manter inteiro para dar continuidade a todo esse processo”, afirma, em referência ao velório e ao enterro da filha.

As duas garotas, segundo a polícia, agrediram a vítima com socos e pontapés, deram golpes de faca, e tentaram afogá-la no mar. As jovens, que têm 15 anos, ainda registraram as agressões com o celular e publicaram as imagens nas redes sociais.

De acordo com o pai de Raíssa, ela havia tido um relacionamento amoroso com uma das suspeitas. A relação era desaprovada pela família. “Não pelo fato de ser minha filha namorando com uma menina. Se fosse uma outra menina, uma pessoa de bem, não teria problema nenhum, mas pelo fato de caráter da pessoa”, conta.

Segundo o delegado Álvaro Muniz, a dupla apreendida tem registros de tentativa de homicídio e roubo. “Uma delas já afirmou que respondeu a um ato infracional de tentativa de homicídio. Ela estava na Funase [Fundação de Atendimento Socioeducativo] e conseguiu escapar, estava foragida. A outra, que estava mantendo contato íntimo com a vítima, já foi apreendida pela prática do crime de roubo”, diz.

O pai de Raíssa conta que a ex-namorada da filha já havia apresentado problemas. “Ela já tinha um histórico de vivência na rua, de coisas desagradáveis que a rua ensina. Depois de um tempo, a minha filha percebeu e queria largar essa menina acusada [do crime]. Conheceu um garoto bom, sem envolvimento com coisas erradas e passou a namorar com ele, porém a outra continuava ameaçando. Foi aí onde veio a parte psicopata”, afirma o pai.

A mãe da jovem, Gerlane Sotero, precisou de atendimento médico no IML. Ao sair do local, ela precisou usar uma cadeira de rodas. “Eu quero justiça. O que fizeram com a minha filha foi uma crueldade. Ela não merecia isso”, declara.

Por volta das 14h desta quarta-feira (26), o corpo de Raíssa foi enterrado no Cemitério de Santo Amaro, no Centro do Recife. As duas jovens apreendidas foram encaminhadas a uma unidade da Funase. (G1)