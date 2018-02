Estradas de Pernambuco têm 26,5% menos acidentes no carnaval 2018

Durante o carnaval 2018, foi registrada uma redução de 26,5% no número de acidentes nas estradas de Pernambuco em comparação com as estatísticas do mesmo período da festa no ano passado. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar de Pernambuco, ocorreram 25 acidentes nas rodovias estaduais, da 0h do Sábado de Zé Pereira (10) às 23h59 da Terça-feira Gorda (13). O balanço foi divulgado nesSa Quarta-feira de Cinzas (14).

O único acidente com morte ocorrido no período momesco deste ano equivale a uma redução de 66% no comparativo com os dados referentes aos dias de folia em 2017, quando foram registrados três casos. Dos 26 acidentes envolvendo veículos no carnaval deste ano, 18 não deixaram feridos e sete ocasionaram vítimas não-fatais, socorridas para atendimento médico. Esse número de acidentes com feridos representa uma redução de 35,9% no comparativo com o ano passado.