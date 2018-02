Estrutura de placas rompe em estação da Transposição do Rio São Francisco em Cabrobó

Uma estrutura das placas de concreto de uma das estações de bombeamento da Transposição do Rio São Francisco sofreu um rompimento em Cabrobó, no Sertão Pernambucano. O obra foi inaugurada na última sexta-feira (2) pelo presidente Michel Temer.

De acordo com moradores do local, o rompimento aconteceu logo depois que o presidente entregou a estação de bombeamento 2, do eixo Norte do Projeto de Transposição do Rio São Francisco.