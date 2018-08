Estudante da FIS tem motocicleta roubada por criminosos armados em Serra Talhada

O estudante de farmácia, Renan Ferreira, de 21 anos, teve sua moto tomada por dois criminosos armados na noite dessa terça-feira (28), no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Em conversa com o Jornal Desafio Online, o jovem estudante explicou como o assalto aconteceu.

“Fui assaltado por volta das 22h00, na estrada que dá acesso ao bairro do Ipsep ao lado do Posto 411, quando saí da Faculdade de Integração do Sertão (FIS), dois homens armados, com uma pistola e o outro com uma faca me interceptaram quando eu fiz uma manobra na minha motocicleta e anunciaram o assalto”. Disse Renan.

Ainda de acordo com o jovem, um dos bandidos gritou para o outro atirar no mesmo.

“Um bandido ainda ficou gritando pro outro atirar em mim, mas graças a Deus o indivíduo não atirou e os dois levaram minha moto”. Ressaltou o estudante.

A moto que foi tomada no assalto na noite de ontem, é uma Bros 150 cilindrada, ano 2010 e placa PET 2808. Quem souber de alguma informação, favor entrar em contato através do número (87) 9.9815-8498 (Renan).

O jovem prestou queixa na Delegacia de Polícia de Serra Talhada.