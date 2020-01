Estudante de 17 anos ingressa em 3ᵒ lugar no concorrido curso de Medicina de Serra Talhada

É natural de Serrita o 3ᵒ colocado no vestibular do concorrido curso de Medicina da UPE Serra Talhada. O listão com os nomes dos classificados no vestibular seriado da Universidade de Pernambuco (UPE), divulgado ontem, 15, mostra o nome do estudante serritense Samuel Oliveira entre os três primeiros colocados para ingresso na disputada graduação.

No Facebook, o prefeito de Serrita, Erivaldo Oliveira, comemorou a classificação do conterrâneo e parente. “Aos 17 anos de idade, Samuel deu uma prova de que quando nos dedicamos de corpo e alma, alcançamos nossos sonhos. Parabéns meu primo”, publicou nessa quarta-feira.

Do Blog Alvinho Patriota