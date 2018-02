Estudante de 19 anos é detido com maconha no Parque de Exposições em Serra Talhada

Um jovem de 19 anos foi detido com maconha no início da noite desse domingo (25), no Parque de Exposições em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares da Equipe ROCAM/14º BPM quando em rondas com abordagens, realizaram abordagem ao imputado J. A. Alves de Lima, sendo encontrada uma poronga de maconha em sua carteira porta cédulas.

Diante do fato, o envolvido e o entorpecente foram encaminhados à DPC local para adoção de medidas julgadas cabíveis.