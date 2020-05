Estudante de direito é detido com 34 kg de maconha e três rádio comunicadores em Floresta

Um estudante de direito, de 20 anos, foi detido com 34 kg de maconha e três rádios comunicadores na noite de quinta-feira (30), na BR-316, em Floresta, no Sertão de Pernambuco. A ação foi realizada durante a Operação Tupã, que tem como objetivo combater a criminalidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem foi verificado que o carro tinha placas da Bahia e que a droga estava escondida no porta-malas do veículo. Os policiais ainda encontraram no automóvel três rádio comunicadores.

“O motorista informou que cursava o quinto período de direito em uma faculdade particular e que havia sido contratado para realizar o transporte da mercadoria. Ele também transportava R$1.282 e um aparelho celular”, conforme destacou a PRF.

O condutor foi encaminhado junto com a droga, os rádios e o dinheiro à Delegacia de Polícia Civil de Floresta, que irá investigar o caso. (G1)