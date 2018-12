Estudante de medicina pernambucano é encontrado morto no Paraguai

Um estudante pernambucano foi encontrado morto em Salto de Guairá, no Paraguai, na terça-feira (4). Anderson Araújo, de 36 anos, estudava medicina fora do Brasil. A família dele mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Por meio das redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Anderson. Por telefone entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que ainda não tem informações sobre o caso, mas irá apurar o que aconteceu. O portal aguarda um posicionamento do órgão.

A causa da morte do estudante é desconhecida. Ele foi encontrado morto em um dos apartamentos do condomínio Towers Residencial. O caso deverá ser investigado pela polícia local. (G1)