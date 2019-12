Estudante de odontologia é preso por exercer profissão ilegalmente e clínica é interditada em PE

Um estudante de odontologia foi preso nessa sexta-feira (13) por exercício ilegal da profissão em Iati, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o Conselho Regional de Odontologia (CRO), o estudante estava realizando atendimento odontológico no local no momento do flagrante. A fiscalização contou com a participação da Polícia Civil.

Ainda segundo informações do Conselho, a clínica onde ele trabalhava não estava inscrita no CRO. O local foi interditado por também não apresentar alvará de funcionamento pela Vigilância Sanitária, nem licenças odontológicas. A clínica só vai voltar a funcionar após regularização.

A Polícia Civil vai investigar se profissionais estão envolvidos no crime. O exercício ilegal da profissão é crime previsto pelo Código Penal Brasileiro, no artigo 282. (G1)