Estudante de Pernambuco tira nota 980 na redação do Enem 2017: ‘Não imaginava que seria tão boa’

A estudante Mônica D’Angelo, de 18 anos, tirou nota 980 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, que teve como tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. “Não imaginava que seria tão boa”, disse ela ao se referir ao resultado. A jovem concluiu o curso de mecatrônica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) no ano passado.

Com o intuito de treinar, Mônica já fez o Enem quatro vezes e a primeira nota na redação foi 620. Ela pretende tentar uma vaga em engenharia mecânica ou de produção com a nota do exame de 2017.

“No início do ano entrei no acompanhamento de redação chamado ‘Galo da redação’. Foi o primeiro ano do projeto, que tem o objetivo de ajudar jovens na redação do Enem. Daí, toda semana nos encontrávamos e o orientador nos ajudava, propondo temas e fazendo as correções das nossas redações”, falou a estudante.

Mônica ficou surpresa com o tema da redação de 2017. “Pensei que seria um tema mais abrangente. Porém, lembrei de várias coisas que tinha lido sobre acessibilidade e consegui adaptar ao tema”, expressou a jovem.

A estudante também contou que os pais dela ficaram muito felizes, pois sempre torceram muito pela filha e ver a realização do esforço que teve foi gratificante para todos. “Eu fiquei muito feliz, não imaginava que seria tão perto do tão sonhado 1.000. Geralmente tirava 620 nas redações do Enem e esse ano cresci pra 980”, ressaltou.

Do G1 Caruaru