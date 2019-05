Estudante do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE ganha prêmio estadual pela sua redação exaltando mulheres na ciência

Na última sexta-feira (10), a estudante do 3º ano do Ensino Médio Integrado, do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, Luane Ferraz, esteve junto aos professores Alane Luma e Cícero Muniz, na entrega do XI Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero, que ocorreu na cidade do Recife. O motivo da presença da aluna na cerimônia, é que a redação dela foi uma das 10 premiadas, entre mais de mil produções, na categoria “Redação de Ensino Médio”.

O Prêmio Naíde Teodósio é realizado pela Secretaria da Mulher de Pernambuco desde 2008, e premia artigos, redações e experiências pedagógicas exitosas de estudantes de Ensino Médio, Subsequente e professores de todo o estado, relacionadas a Estudos de Gênero. A cerimônia, realizada no teatro de Santa Isabel, contou as presenças da secretária da Mulher do Estado, Silvia Cordeiro, da vice-governadora, Luciana Santos, além de estudantes e professores de escolas públicas da capital e de diversas cidades de Pernambuco.

Em sua produção, Luane falou sobre a desigualdade de gênero no campo da ciência, citou o quanto muitas mulheres cientistas foram invisibilizadas ao longo dos séculos e do quanto, apesar dos avanços, ainda há uma disparidade entre o reconhecimento dado a homens e mulheres em todo o mundo.