Estudante do campus Serra Talhada recebe menção honrosa por desempenho na OBMEP 2017

Na manhã dessa quinta-feira (17), o campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, pôde entregar a estudante Rafaela Fontes, do 3º ano do Ensino Médio Integrado, uma menção honrosa concedida pelo Ministério da Educação, por conta de seu desempenho na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, de 2017.

O momento contou com as presenças do Diretor-Geral do campus, Kleyton Nunes, da Diretora de Ensino, Vanessa Nóbrega, do professor de matemática, Isaías Lima, da mãe da jovem, Rosimar Ramos, além dos outros estudantes do campus.

A menção honrosa é uma outra forma de reconhecer o esforço e trabalho daqueles que estudaram e se prepararam para as provas da competição. Em 2018, a OBMEP será realizada no dia 05 de junho, e todos os estudantes do Ensino Médio Integrado irão participar. O campus inclusive, através do projeto Clube de Matemática, está promovendo oficinas preparatórias para a prova deste ano.